Crollano le dosi agli over 50 L’obbligo vaccinale è un flop In sette giorni calo del 25 | 6% delle somministrazioni Forte diminuzione anche tra i bambini sotto i 12 anni

Advertising

grigritwitt : Il successone dell’obbligo e del super mega Green pass ??Report Gimbe : “Diminuiscono del 15,5% le terze dosi e del… - poemia_contagio : Una buona notizia, crollano le prime dosi, il terrore di Stato e i ricatti non funzionano. #nogreenpass #50enni… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollano dosi

La Repubblica

Aumentano anche i decessi, +11,2%. In 7 giornii nuovi vaccinati, - 35,6% per la fascia 5 - 11 anni e - 25,6% per gli over 50. Il ...ore 09.04) risultano consegnate 124.850.124di cui 4.... spiega l'azienda americana in una nota: persone che hanno ricevuto un ciclo primario con due... Leggi Anche Covid, il report di Gimbe: 'i nuovi vaccinati, anche tra over 50. Buona parte ...27 GEN - La quarta ondata sembra essere in fase discendente, almeno per quanto riguarda nuovi casi e terapie intensive. Gli altri indicatori restano invece ancora con il segno più anche se in misura m ...“Non c’è stato alcun ricalcolo in difetto del numero delle vaccinazioni in Sardegna. L’anomalia del dato – si spiega in una nota – è da attribuirsi all’aggiornamento, attualmente in corso, dei flussi ...