Cristina Donà, cantare di stelle e desideri per colmare il vuoto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo scorso dicembre ha pubblicato un disco nuovo, titolo “deSidera”. È bellissimo, inaspettatamente elettronico, decisamente libero. Parla di stelle, alberi, pandemia, consumismo e molto altro Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo scorso dicembre ha pubblicato un disco nuovo, titolo “deSidera”. È bellissimo, inaspettatamente elettronico, decisamente libero. Parla di, alberi, pandemia, consumismo e molto altro

Advertising

SalviOtto : Cristina Donà - Senza disturbare - RaiRadioTechete : Note a margine - Cristina Donà ??Una nuova storia di Musica per Note a Margine: ospite un’artista straordinaria, co… - psychup : Ricordo ancora quel concerto di Cristina Donà alla festa dell’Unità di Cantù nel 2003. - ETuitta : @Iugarini Comincia ad avere un canzoniere di tutto rispetto, davvero ampio. Insieme a Massimo Zamboni, a Cristiano… - dtarlo : La canzone del giorno In un periodo in cui la salute è un po’ allo sbando, dove si vive continua incertezza, dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Donà Bucciano, Parkambiente accoglie gli abeti di Torrecuso Si tratta - spiega il direttore del CSV Irpinia Sannio Maria Cristina Aceto - di azioni del nostro Centro Servizi in co - progettazione con le associazioni di Sannio ed Irpinia e che ci hanno visto ...

Venezia, cisti ovarica di 12 chili: intervento record all'ospedale di San Don di Piave ... dall'anestesista Donato Borreggine, dalla strumentista Cristina Bertazzolo e dagli infermieri Silvia Busalacchi, Angelo Oliviero e Romina Montagner, stata quindi asportata l'enorme massa dal peso di ...

Cristina Donà, cantare di stelle e desideri per colmare il vuoto L'Eco di Bergamo Si tratta - spiega il direttore del CSV Irpinia Sannio MariaAceto - di azioni del nostro Centro Servizi in co - progettazione con le associazioni di Sannio ed Irpinia e che ci hanno visto ...... dall'anestesista Donato Borreggine, dalla strumentistaBertazzolo e dagli infermieri Silvia Busalacchi, Angelo Oliviero e Romina Montagner, stata quindi asportata l'enorme massa dal peso di ...