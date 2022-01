Crisi idrica, l’agribusiness genera conflitti nel 70% dei casi (Di sabato 29 gennaio 2022) Lo conferma uno studio pubblicato su Nature Communications: tra le conseguenze del crescente consumo di acqua indotto, nel Sud del mondo, dalle acquisizioni su larga scala di terreni agricoli potrebbe portare gravi conseguenze economiche e sociali e di fatto ostacolare, se non impedire, lo sviluppo sostenibile. Lo studio del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Università della California-Berkeley; l’Università di Notre Dame, la Colorado State University, l’Università del Delaware e la Vrije Univeristeit di Amsterdam, spiega che la trasformazione agraria in atto, che va sempre più verso un’agricoltura commerciale su larga scala, spesso aumenta la produzione agricola tramite l’espansione dell’irrigazione, a scapito degli agricoltori locali. In questo processo, le acquisizioni da parte delle multinazionali stanno rivestendo un ruolo primario. Lo studio ha analizzato lo ... Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) Lo conferma uno studio pubblicato su Nature Communications: tra le conseguenze del crescente consumo di acqua indotto, nel Sud del mondo, dalle acquisizioni su larga scala di terreni agricoli potrebbe portare gravi conseguenze economiche e sociali e di fatto ostacolare, se non impedire, lo sviluppo sostenibile. Lo studio del Politecnico di Milano in collaborazione con l’Università della California-Berkeley; l’Università di Notre Dame, la Colorado State University, l’Università del Delaware e la Vrije Univeristeit di Amsterdam, spiega che la trasformazione agraria in atto, che va sempre più verso un’agricoltura commerciale su larga scala, spesso aumenta la produzione agricola tramite l’espansione dell’irrigazione, a scapito degli agricoltori locali. In questo processo, le acquisizioni da parte delle multinazionali stanno rivestendo un ruolo primario. Lo studio ha analizzato lo ...

statodelsud : Crisi idrica: Stella, no scarico responsabilità su cittadini - Pino__Merola : Crisi idrica: Stella, no scarico responsabilità su cittadini - AnsaAbruzzo : Crisi idrica: Forum H2O, acqua priorità tra infrastrutture - AnsaAbruzzo : Crisi idrica:Di Tizio (Wwf),Aca inefficiente, agisca Regione - AnsaAbruzzo : Crisi idrica: Stella, no scarico responsabilità su cittadini -