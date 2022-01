Crediti d’imposta “bonus” fiscali è di nuovo nel caos (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Gregorio Pietro D’Amato Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del 21 gennaio scorso del nuovo decreto c.d. “sostegni ter” il CDM è intervenuto nuovamente per arginare le frodi nel panorama dei c.d.” bonus fiscali” previsti per l’edilizia e altri interventi per mitigare l’effetto negativo prodotto dalla pandemia per i vari settori economici. Uno degli interventi di maggior valore e impatto è indubbiamente il c.d. “super bonus” edilizio che prevede un credito d’imposta pari al 110% dell’importo speso per l’intervento di efficientamento energetico. Già prima il Governo era intervenuto con il provvedimento del 11 novembre con il D. L. n. 157/2021 rubricato come “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” successivamente è ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Gregorio Pietro D’Amato Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del 21 gennaio scorso deldecreto c.d. “sostegni ter” il CDM è intervenuto nuovamente per arginare le frodi nel panorama dei c.d.”” previsti per l’edilizia e altri interventi per mitigare l’effetto negativo prodotto dalla pandemia per i vari settori economici. Uno degli interventi di maggior valore e impatto è indubbiamente il c.d. “super” edilizio che prevede un creditopari al 110% dell’importo speso per l’intervento di efficientamento energetico. Già prima il Governo era intervenuto con il provvedimento del 11 novembre con il D. L. n. 157/2021 rubricato come “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazionied economiche” successivamente è ...

