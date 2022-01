Covid, Vlahovic ha violato l’isolamento? L’Asl: «Possibili conseguenze penali». Fonti della Juventus: «Aveva l’ok» (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Firenze non si respira solo aria di delusione per il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus di Dusan Vlahovic. Nel giorno dell’ufficialità del trasferimento, montano le polemiche sulla presunta violazione da parte dell’attaccante serbo delle norme sull’isolamento. Secondo L’Asl Toscana, Vlahovic – risultato positivo al Covid a ridosso del trasferimento – avrebbe violato l’isolamento per recarsi a Torino e svolgere le visite mediche al J Medical prima di firmare con la Juventus. Il periodo di autoisolamento per l’attaccante serbo si sarebbe dovuto concludere domani, 29 gennaio. E anche in caso di tampone rapido negativo, Vlahovic non avrebbe potuto abbandonare Firenze, secondo L’Asl Toscana Centro, ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Firenze non si respira solo aria di delusione per il passaggio dalla Fiorentina alladi Dusan. Nel giorno dell’ufficialità del trasferimento, montano le polemiche sulla presunta violazione da parte dell’attaccante serbo delle norme sul. SecondoToscana,– risultato positivo ala ridosso del trasferimento – avrebbeper recarsi a Torino e svolgere le visite mediche al J Medical prima di firmare con la. Il periodo di autoisolamento per l’attaccante serbo si sarebbe dovuto concludere domani, 29 gennaio. E anche in caso di tampone rapido negativo,non avrebbe potuto abbandonare Firenze, secondoToscana Centro, ...

Advertising

DarioNardella : Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente… - fattoquotidiano : Dusan Vlahovic a Torino per le visite mediche e la firma con la Juve: “Ha violato l’isolamento per Covid, rischia l… - TgrRaiToscana : #Vlahovic #Quarantena #Covid in esclusiva ai nostri microfoni Giorgio #Garofalo, direttore dipartimento igiene pubb… - RobertoZetti : RT @fattoquotidiano: Dusan Vlahovic a Torino per le visite mediche e la firma con la Juve: “Ha violato l’isolamento per Covid, rischia la d… - mauro_marley : RT @DarioNardella: Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente #Fire… -