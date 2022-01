Covid | verso nuovo dl la settimana prossima | dai colori alla scuola | le possibili novità

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il governo si starebbe preparando ad allentare la stretta delle misure anti-, così come stanno facendo altri Paesi. In questi giorni si stanno susseguendo riunioni e tavoli tecnici. Tra i temi su cui si discute: superamento del sistema deidelle regioni, semplificazione delle regole per le scuole, proroga oltre i sei mesi della validità del Green pass per chi ha ricevuto il booster, aggiornamento del conteggio dei ricoveri

Possibile anche un intervento sul sistema dei colori e sul calcolo dei ricoveri, come chiesto dalle Regioni. Mascherine all'aperto, obbligola proroga Il nodo ancora da sciogliere è ......che Moderna " la società americana di biotecnologie produttrice del vaccino contro il- 19 " ...in termini di immunogeni e piattaforme potrebbe essere la chiave per compiere rapidi progressi...Curano i malati Covid e danno risposte soddisfacenti in almeno il 90% dei casi. Al fianco dei vaccini contro il Sars-Cov-2 si diffonde l'uso dei farmaci antivirali, da ultimo ...