Covid | siluro di Bassetti | “La quarantena non ferma il virus”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Martedì scorso, nel corso di ‘Cartabianca’, programma di approfondimento condotto su Rai3 da Bianca Berlinguer, Matteoha sparato a palle incatenate contro molte delle insensate misure che stanno letteralmente devastando la nostra esistenza, considerandole di fatto oramai superate dall’evoluzione naturale di unoramai endemico. Ed alla conduttrice che ha chiesto se non fosse il momento di eliminare del tutto il green pass, conndo con questa scomoda domanda una perplessità che la stessa ha più volte manifestato sull’abominevole lasciapassare, l’infettivologo genovese ha dichiarato che con il 95% della popolazione vaccinata non ha più molto senso continuare con questo strumento di persuasione. Anche perché, ha aggiunto, “chi oramai non si è convinto a vaccinarsi non si vaccinerà comunque.” ...