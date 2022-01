Covid Russia oggi, nuovo record contagi: quasi 100mila casi (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – nuovo record di contagi in Russia oggi, 28 gennaio, con il bollettino Covid da primato per l’ottavo giorno consecutivo. Come riferisce la task force incaricata dal governo di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 98.040 contagi. Ieri erano stati 88.816 i casi confermati. Sono invece 673 le persone che hanno perso la vita per complicanze nell’ultima giornata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) –diin, 28 gennaio, con il bollettinoda primato per l’ottavo giorno consecutivo. Come riferisce la task force incaricata dal governo di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 98.040. Ieri erano stati 88.816 iconfermati. Sono invece 673 le persone che hanno perso la vita per complicanze nell’ultima giornata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

