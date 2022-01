Covid, primario del Santobono: “Ricoveri bimbi in calo. Patologia arriva dopo un mese da negatività” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nelle ultime settimane l’andamento dei bambini con la quarta ondata si è dimezzata. A inizio anno avevamo 50 bimbi al giorno al pronto soccorso con il Covid, ora siamo alla metà, la pressione è scesa”. Così Vincenzo Tipo, primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, fa il punto sui Ricoveri per il Covid nei giorni in cui la quarta ondata dà qualche segno di discesa, soprattutto tra i bambini. Attenzione, dunque, al Covid ma anche alla fase post Covid, con il controllo della sindrome Mis-C. “È una Patologia post Covid – dice Tipo – che vediamo nello 0.5-0,6 dei bimbi malati, dopo un mese, un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nelle ultime settimane l’andamento dei bambini con la quarta ondata si è dimezzata. A inizio anno avevamo 50al giorno al pronto soccorso con il, ora siamo alla metà, la pressione è scesa”. Così Vincenzo Tipo,del Pronto Soccorso dell’Ospedale pediatricodi Napoli, fa il punto suiper ilnei giorni in cui la quarta ondata dà qualche segno di discesa, soprattutto tra i bambini. Attenzione, dunque, alma anche alla fase post, con il controllo della sindrome Mis-C. “È unapost– dice Tipo – che vediamo nello 0.5-0,6 deimalati,un, un ...

