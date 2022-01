Covid | Papa Francesco | Fake news su vaccino vanno combattute

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "'L'eccellenza del compito dell'informatore consiste non soltanto nel rilevare ciò che è immediatamente riscontrabile, ma anche nel cercare elementi di inquadramento e di spiegazione circa le cause e ...

Montini - continua il Pontefice - parlava della comunicazione e dell'informazione in generale,...di evidenziare le fake news e le informazioni parziali o fuorvianti sui vaccini contro il- ...... tra cui quello di Moria, a Lesbo, visitato recentemente daFrancesco durante il suo viaggio ... Trentino) e, dopo aver trascorso un periodo di quarantena nel rispetto delle normative anti -, ...“Catholic fact-checking” è nato con l’obiettivo di aiutare a chiarire notizie false o confuse sui vaccini contro il Covid-19 tra le comunità cristiane, sorge un consorzio internazionale di mezzi di co ...El Papa criticó la 'infodemia basada en el miedo'. Y aseguró que 'estar adecuadamente informado, ser ayudado a entender en base a datos científicos y no a fake news, es un derecho humano'.