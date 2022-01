(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 16.518 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 31, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Le persone attualmente positive sono 256.879. I casi da inizio pandemia salgono a 1.119.366, i decessi a 13.097. Calano i malati in area non critica, sono 1.810 (-37), crescono invece in terapia intensiva 194 (+9). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 155.697 casi e 389 decessi ?? - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… - lifestyleblogit : Covid oggi Veneto, 16.518 contagi e 31 morti: bollettino 28 gennaio - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

... nei primi 6 mesi del 2021, è stato il quarto paese più colpito da attacchi correlati alla- ... per creare o rafforzare quelle competenze in materia di cyber security che sononon più solo ...... Russia e Sud America ancorasoggetti a forti restrizioni". Fiumicino . Al Leonardo da Vinci ... Fiumicino è stato il primo aeroporto ad aver attivato i protocolli sperimentaliTested Flights ...Il 29enne centrocampista non ha trovato molto spazio quest'anno in granata e punta a rilanciarsi con i rossoblù, che in mediana hanno dovuto fare i conti con gli infortuni… Leggi ...28 GEN - “Nella giornata di ieri la Struttura Commissariale – d’intesa con il Ministero della Salute ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto per la fornitura di 600 mila trattament ...