Covid oggi Sicilia, 7.100 contagi e 47 morti: bollettino 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.100 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 28 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 45.661 tamponi processati. Il tasso di positività è al 15,5%, ieri era al 15,2%. Registrati altri 47 morti, che portano a 8.424 le vittime dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi sono 231.716 con un aumento di 2.137 casi. I guariti sono 5.474 . Sul fronte ospedaliero sono 1.601 ricoverati, con un paziente in più rispetto a ieri, mentre in Terapia intensiva sono 145, cinque casi in meno. L'articolo proviene da Italia Sera.

