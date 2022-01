Covid oggi Sardegna, 1.331 contagi e 4 morti: bollettino 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.331 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.409 tamponi, tra molecolari e antigenici nell’isola. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 34, 2 in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 367, 36 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 22.645 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.331 i nuovida Coronavirus, 282022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.409 tamponi, tra molecolari e antigenici nell’isola. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 34, 2 in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 367, 36 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 22.645 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

