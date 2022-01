Covid oggi Puglia, 7.855 contagi e 13 morti: bollettino 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.855 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 69.159 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.370; Bat: 807; Brindisi: 758; Foggia: 1.268; Lecce: 1.581; Taranto: 991; Residenti fuori regione: 36; Provincia in definizione: 44. Sono 128.440 le persone attualmente positive, 731 le ricoverate in area non critica e 65 in terapia intensiva. Dati complessivi: 586.407 casi totali; 7.561.201 tamponi eseguiti, 450.777 persone guarite e 7.190 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.855 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 13. I nuovi casi, individuati attraverso 69.159 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.370; Bat: 807; Brindisi: 758; Fa: 1.268; Lecce: 1.581; Taranto: 991; Residenti fuori regione: 36; Provincia in definizione: 44. Sono 128.440 le persone attualmente positive, 731 le ricoverate in area non critica e 65 in terapia intensiva. Dati complessivi: 586.407 casi totali; 7.561.201 tamponi eseguiti, 450.777 persone guarite e 7.190 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

