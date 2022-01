Covid oggi Lombardia, 21.329 contagi e 77 morti. A Milano 6.522 casi (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 21.329 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 77 morti in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 175.870 tamponi, di cui è risultato positivo il 12,1%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.958 in Lombardia. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: nelle terapie intensive sono 252, 2 meno di ieri; nei reparti ordinari 3.164, 100 meno di 24 ore fa. Sono 6.522 i nuovi casi Covid a Milano, di cui 2.371 nella città capoluogo. Seguono Brescia con 2.940 contagi, Bergamo (+1.950), Monza e Brianza (+1.849), Varese (+1.860), Como (+1.277), Pavia (+1.152) ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 21.329 i nuovida Coronavirus, 28 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 77in. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 175.870 tamponi, di cui è risultato positivo il 12,1%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.958 in. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: nelle terapie intensive sono 252, 2 meno di ieri; nei reparti ordinari 3.164, 100 meno di 24 ore fa. Sono 6.522 i nuovi, di cui 2.371 nella città capoluogo. Seguono Brescia con 2.940, Bergamo (+1.950), Monza e Brianza (+1.849), Varese (+1.860), Como (+1.277), Pavia (+1.152) ...

