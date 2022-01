Covid oggi Lazio, 12.663 contagi e 28 morti. A Roma 6.661 casi (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.663 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri della Regione. Si registrano altri 28 morti. A Roma 6.661 casi. “oggi nel Lazio su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi (-804), sono 28 i decessi, 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e 10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città sono a quota 6.661” comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che sottolinea: “Il Lazio come preannunciato resta in zona gialla”. Questa la situazione nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.663 i nuovida coronavirus28 gennaio 2022 nel, secondo dati e numeri della Regione. Si registrano altri 28. A6.661. “nelsu 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovipositivi (-804), sono 28 i decessi, 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e 10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Icittà sono a quota 6.661” comunica l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, che sottolinea: “Ilcome preannunciato resta in zona gialla”. Questa la situazione nel ...

