Covid oggi Italia, giù Rt e incidenza. In calo ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Scendono indice Rt e incidenza, calano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di area medica in ospedale. E’ il quadro dell’epidemia Covid in Italia oggi secondo i numeri del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute “Si osserva una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.823 ogni 100.000 abitanti (21 -27 gennaio) contro 2011 ogni 100mila abitanti (14-20 gennaio), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 5– 18 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,86 – 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”, si legge “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Scendono indice Rt e, calano iin terapia intensiva e nei reparti di area medica in ospedale. E’ il quadro dell’epidemiainsecondo i numeri del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute “Si osserva una diminuzione dell’settimanale a livello nazionale: 1.823 ogni 100.000 abitanti (21 -27 gennaio) contro 2011 ogni 100mila abitanti (14-20 gennaio), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 5– 18 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,86 – 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”, si legge “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al ...

