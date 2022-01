Covid oggi Italia, Brusaferro: “Curva in lieve decrescita” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia oggi, “l’andamento della Curva” è “in lieve decrescita”. Lo sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia. “Un dato confermato anche dall’indice di trasmissibilità, che si sta attestando sotto soglia epidemica e anche questa è un’indicazione positiva”. “L’incidenza nell’ultima settimana è scesa a 1.823 casi ogni 100mila abitanti” fa notare. Si rileva “un’elevatissima circolazione del virus in tutto il Continente europeo, con curve in crescita, mentre il nostro Paese comincia a mostrare un’inversione di tendenza. Un segnale coerente con i dati di questa settimana”. “Ad eccezione della fascia d’eta 0-9 anni, tutte le altre mostrano negli ultimi 7 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) –in, “l’andamento della” è “in”. Lo sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia. “Un dato confermato anche dall’indice di trasmissibilità, che si sta attestando sotto soglia epidemica e anche questa è un’indicazione positiva”. “L’incidenza nell’ultima settimana è scesa a 1.823 casi ogni 100mila abitanti” fa notare. Si rileva “un’elevatissima circolazione del virus in tutto il Continente europeo, con curve in crescita, mentre il nostro Paese comincia a mostrare un’inversione di tendenza. Un segnale coerente con i dati di questa settimana”. “Ad eccezione della fascia d’eta 0-9 anni, tutte le altre mostrano negli ultimi 7 ...

