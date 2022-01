Covid oggi Italia, 143.898 contagi e 378 morti: bollettino 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 143.898 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 378 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.051.288 tamponi con un tasso di positività al 13,7%. Calano ancora gli attuali positivi, sono 2.668.828, 37.625 in meno in Italia da ieri. Giù ricoverati, 57 in meno da ieri, e terapie intensive occupate, 15 in meno nelle ultime 24 ore. PUGLIA – Sono 7.855 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 143.898 i nuovida Coronavirus in, 282022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 378. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.051.288 tamponi con un tasso di positività al 13,7%. Calano ancora gli attuali positivi, sono 2.668.828, 37.625 in meno inda ieri. Giù ricoverati, 57 in meno da ieri, e terapie intensive occupate, 15 in meno nelle ultime 24 ore. PUGLIA – Sono 7.855 i nuovida coronavirus28in Puglia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si ...

