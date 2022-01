Covid oggi Germania, oltre 190mila contagi in 24 ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 190.148 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki). Una settimana fa, venerdì scorso, erano 49.988 in meno i casi confermati. Il tasso di incidenza a livello nazionale raggiunge un nuovo massimo a 1073,01, contro il 1017,4 di ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 190.148 i nuovida coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki). Una settimana fa, venerdì scorso, erano 49.988 in meno i casi confermati. Il tasso di incidenza a livello nazionale raggiunge un nuovo massimo a 1073,01, contro il 1017,4 di ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

