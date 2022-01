Covid oggi Campania, 11.319 contagi e 35 morti: bollettino 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.319 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 28 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 35 morti (32 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri). I nuovi casi sono stati rilevati su 79.198 tamponi. In Campania sono 99 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.387 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.319 ida coronavirus in, 282022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 35(32 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri). I nuovi casi sono stati rilevati su 79.198 tamponi. Insono 99 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.387 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

