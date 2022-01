Covid oggi Basilicata, 1.154 contagi e 3 morti: bollettino 28 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.154 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 28 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.664 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Lauria, Rotonda e Tursi. Sono state registrate 756 guarigioni. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. I ricoverati per Covid-19 sono 104 (+3) di cui 6 (+1) in terapia intensiva: 50 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 54 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 18mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.924 somministrazioni. Finora 460.157 lucani ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.154 ida coronavirus in, 282022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 3. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.664 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Lauria, Rotonda e Tursi. Sono state registrate 756 guarigioni. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. I ricoverati per-19 sono 104 (+3) di cui 6 (+1) in terapia intensiva: 50 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 54 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono circa 18mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.924 somministrazioni. Finora 460.157 lucani ...

