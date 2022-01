Covid, news di oggi. Iss: scende incidenza, Rt a 0,97. Calano intensive e ricoveri. LIVE (Di venerdì 28 gennaio 2022) La percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica in opedale resta stabile al 31%. Cala al 17% la percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid in Italia e, a LIVEllo giornaliero, scende in 9 regioni. La percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica resta al 31% in Italia, ma cala in 6 regioni: Calabria (38%), Liguria (41%), PA Bolzano (21%), Puglia (24%), Sardegna (20%), Val d'Aosta (52%) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 28 gennaio 2022) La percentuale di posti letto occupati da pazientinei reparti di area non critica in opedale resta stabile al 31%. Cala al 17% la percentuale di terapie intensiva occupate da pazientiin Italia e, allo giornaliero,in 9 regioni. La percentuale di posti occupati da pazientinei reparti di area non critica resta al 31% in Italia, ma cala in 6 regioni: Calabria (38%), Liguria (41%), PA Bolzano (21%), Puglia (24%), Sardegna (20%), Val d'Aosta (52%)

Advertising

Agenzia_Italia : La Catalogna revoca l'obbligo del pass sanitario: 'È inefficace' - HuffPostItalia : Over 50 impenitenti. Malgrado l'obbligo vaccinale, lo zoccolo duro no vax non molla - LaStampa : “Non mi vaccino, non sono una cavia”: muore di Covid a Lodi la nipote dell'arcivescovo Fisichella - zazoomblog : Covid news di oggi. Iss: scende incidenza Rt a 097. Calano intensive e ricoveri. LIVE - #Covid #oggi. #scende… - VerdeGiuseppe4 : RT @LucaBattistell5: Clamorosa decisione della Svezia: niente vaccino per i bambini. “Nessun beneficio” -