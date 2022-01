Covid | nel Lazio il 70% degli over 18 ha ricevuto la terza dose

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – “E’ stato raggiunto oggi, con tre giorni di anticipo, l’obiettivo del 70% di copertura conbooster per gli18 anni. La campagna di vaccinazione prosegue speditamente con una attenzione particolare alla fascia pediatrica (5-11 anni) e alle donne in gravidanza. Ilresta giallo“. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. (Il Faro online)

GuidoDeMartini : ?? BASTA! SEMPRE?PAESI SOSPENDONO LE RESTRIZIONI e decidono di convivere con Covid???? ??Spagna???? ??Gran Bretagna???? ??… - DavidPuente : Un video diffonde la falsa notizia di un uomo morto durante i 15 minuti di attesa post vaccino. Il fatto è avvenuto… - Agenzia_Ansa : La struttura commissariale per l'emergenza Covid, d'intesa con il Ministero della Salute, ha finalizzato con la cas… - etherea_etherea : RT @intuslegens: Il medico intervistato per screditare le cure di Stramezzi: «Il 90% dei casi covid guarisce senza bisogno di cure». Vi ren… - ErmeteTrism77 : RT @ImolaOggi: ??Covid, Bergoglio: combattere le fake news sui vaccini. ('Catholic fact-checking'... la chiesa sprofonda nel ridicolo) http… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Sky Tg24

Diventerà un rito quotidiano, letto in diretta intorno a mezzogiorno dai vertici dell'ospedale di fronte a una selva di telecamere: sono i primi e gli unici due casinostro Paese, ed è la ...... nell'oblast di Donetsk, l'apertura di un nuovo presidio per la vaccinazione anti- 19 al check point di Novotroitske nella stessa regione, un corso di arteterapiadistretto di ...(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "Si conferma la frenata dei contagi e la Lombardia resta in zona gialla, anche nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e Ministero della Salute".Ad Troncone: “Ci sono i presupposti perché il 2022 sia un anno di graduale ripresa del traffico. Soprattutto fa ben sperare il dinamismo dei vettori americani per la prossima stagione estiva” ...