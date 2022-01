Covid, Mattioli (Anip Confindustria): "Troppo fai da te in sanificazione luoghi lavoro, serve professionalità" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Labitalia) - Nella lotta al Covid-19 c'è ancora Troppo 'fai da te' e poca professionalità nella sanificazione dei luoghi di lavoro. Nonostante l'obbligo di legge. E' l'allarme che lancia, con Adnkronos/Labitalia, Lorenzo Mattioli, presidente di Anip Confindustria, associazione nazionale che rappresenta il comparto delle imprese che erogano servizi di pulizia e multiservizi, anche in forma integrata. "La nostra associazione -spiega Mattioli- ha sin da inizio pandemia cercato di far comprendere l'enorme e strategica importanza della sanificazione nella lotta al Covid. Ci siamo battuti su due aspetti: chiarezza della procedure per una corretta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Labitalia) - Nella lotta al-19 c'è ancora'fai da te' e pocanelladeidi. Nonostante l'obbligo di legge. E' l'allarme che lancia, con Adnkronos/Labitalia, Lorenzo, presidente di, associazione nazionale che rappresenta il comparto delle imprese che erogano servizi di pulizia e multiservizi, anche in forma integrata. "La nostra associazione -spiega- ha sin da inizio pandemia cercato di far comprendere l'enorme e strategica importanza dellanella lotta al. Ci siamo battuti su due aspetti: chiarezza della procedure per una corretta ...

