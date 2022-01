Covid | l' Ue | richiamo dopo il vaccino Johnson&Johnson è booster a tutti gli effetti

(Di venerdì 28 gennaio 2022): nell’Ue «chi ha ricevuto una dose di Johnson&Johnson e poi ha ricevuto uncon un altro tipo dideve essere considerato come una persona che ha ricevuto una dose...

Ultime Notizie dalla rete : Covid richiamo

: nell'Ue "chi ha ricevuto una dose di Johnson&Johnson e poi ha ricevuto uncon un altro tipo di vaccino deve essere considerato come una persona che ha ricevuto una dose booster " a ...Il che vuol dire che può darsi che questa quarta dose diventi una dose di, magari annuale, ...in merito alla somministrazione di una eventuale quarta dose di vaccino anti -agli italiani.ROMA – Dalla mancanza completa di “dinamismo” da parte del governo nella gestione della pandemia, con decisioni prese “soltanto una volta al mese”, alla necessità di aggiornare le misure anti-Covid ad ...Covid : nell’Ue «chi ha ricevuto una dose di Johnson&Johnson e poi ha ricevuto un richiamo con un altro tipo di vaccino deve essere considerato come una ...