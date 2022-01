Covid, l’Italia fra il Paxlovid e le nuove regole su Pass e colori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Contro il Covid la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo ha ottenuto per il 2022 la fornitura di 600mila trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid di Pfizer. Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali. La percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid resta stabile al 31%. Cala al 17% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti che hanno sviluppato la malattia derivante dal Sars-CoV-2. Covid, la terapia domiciliare Notizie almeno in parte positive a cui fa incoraggiamento la pillola Pfizer, che ieri l’Ema ha autorizzato in Europa. “Certamente può fare la differenza“, come farmaco “soprattutto per la terapia domiciliare” di Covid-19, che “oggi è il grande problema da risolvere“. Così Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) Contro illa struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo ha ottenuto per il 2022 la fornitura di 600mila trattamenti completi dell’antiviraledi Pfizer. Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali. La percentuale di posti letto occupati da pazientiresta stabile al 31%. Cala al 17% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti che hanno sviluppato la malattia derivante dal Sars-CoV-2., la terapia domiciliare Notizie almeno in parte positive a cui fa incoraggiamento la pillola Pfizer, che ieri l’Ema ha autorizzato in Europa. “Certamente può fare la differenza“, come farmaco “soprattutto per la terapia domiciliare” di-19, che “oggi è il grande problema da risolvere“. Così Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana ...

Advertising

Agenzia_Italia : La Catalogna revoca l'obbligo del pass sanitario: 'È inefficace' - GuidoDeMartini : ?? BASTA! SEMPRE?PAESI SOSPENDONO LE RESTRIZIONI e decidono di convivere con Covid???? ??Spagna???? ??Gran Bretagna???? ??… - thisismaneskin : Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in… - vi__enne : Secondo la dashboard @UNICEFSupply consultata al 28 gennaio 2022, l'Italia è il Paese che ha donato alla Siria più… - paolo_r_2012 : RT @flancini: #Asia rischi per 800 milioni di #minori per la chiusura delle #scuole in #pandemia: mancato apprendimento, stress psico-fisic… -