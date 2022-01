Covid, la Lombardia resta zona gialla. Fontana: “Dobbiamo rimettere in moto l’economia e la vita” (Di venerdì 28 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Anche per la prossima settimana la Lombardia resterà in zona gialla. La decisione, presa nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e Ministero della Salute, è stata annunciata dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Si conferma però la frenata dei contagi: “Sono calati tutti i parametri – ha dichiarato il Presidente tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 28 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Anche per la prossima settimana laresterà in. La decisione, presa nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e Ministero della Salute, è stata annunciata dal Presidente di RegioneAttilio. Si conferma però la frenata dei contagi: “Sono calati tutti i parametri – ha dichiarato il Presidente tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

