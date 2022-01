Covid, indice Rt sotto soglia epidemica. Iss: "Omicron oltre il 95%". Colore delle Regioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rallenta l'ondata Covid in Italia , dove la variante Omicron è prevalente ormai oltre il 95% dei casi. L'indice Rt è sceso a 0,97, sotto la soglia epidemica, rispetto all'1,31 segnato nella precedente ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rallenta l'ondatain Italia , dove la varianteè prevalente ormaiil 95% dei casi. L'Rt è sceso a 0,97,la, rispetto all'1,31 segnato nella precedente ...

Advertising

repubblica : Covid, indice Rt in discesa: è allo 0,97 - Agenzia_Ansa : Cala l'indice Rt a 1,31, stabili le terapie intensive. E' quanto rilevano Iss-Ministero della Salute nel monitoragg… - DemiurgoTuiter : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa: - albertopremici : Covid Italia, in calo l’indice Rt e ricoveri in terapia intensiva. La nota ISS - Marilenapas : RT @eziomauro: Covid, indice Rt in discesa: è allo 0,97. E' sotto la soglia epidemica ma il dato potrebbe essere sottostimato -