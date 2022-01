Covid | indice Rt a 0 | 97 | sotto la soglia epidemica L' incidenza scende a 1823

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… - Agenzia_Ansa : Cala l'indice Rt a 1,31, stabili le terapie intensive. E' quanto rilevano Iss-Ministero della Salute nel monitoragg… - Italia_Notizie : Covid, indice Rt in discesa: è allo 0,97. E' sotto la soglia epidemica ma il dato potrebbe essere sottostimato - Avvenire_Nei : Coronavirus. Indice Rt in calo a 0,97. Scendono ricoveri e terapie intensive - larenait : I dati aggiornati della cabina di regia Iss-ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice

Scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi diper 100mila abitanti e dell'di trasmissibilità Rt: l'incidenza è infatti pari a 1823 (rispetto al valore di 2011 della ...Pandemia, quasi tutta l'Ue è in rosso scuro Zona arancione in Italia: le regioni a rischio dal 31 gennaio Fiaso: una madre su sei partorisce colSommario Incidenza settimanaleRt ...Cala sensibilmente scendendo sotto la soglia di 1 l’indice Rt, pari a 0,97 contro l’1,31 della scorsa settimana. E scende anche l’incidenza dei contagi: 1823 casi settimanali ogni 100mila abitanti, co ...Dal primo febbraio entrano in vigore le nuove norme per la durata del green pass, che sarà di sei mesi per chi ha completato il ciclo vaccinale primario. Tuttavia, sta sorgendo un problema per quanti ...