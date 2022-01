Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 28 gennaio. LIVE (Di venerdì 28 gennaio 2022) La percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica in opedale resta stabile al 31%. Cala al 17% la percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid in Italia e, a LIVEllo giornaliero, scende in 9 regioni. La percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica resta al 31% in Italia, ma cala in 6 regioni: Calabria (38%), Liguria (41%), PA Bolzano (21%), Puglia (24%), Sardegna (20%), Val d'Aosta (52%) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 28 gennaio 2022) La percentuale di posti letto occupati da pazientinei reparti di area non critica in opedale resta stabile al 31%. Cala al 17% la percentuale di terapie intensiva occupate da pazientiine, allo giornaliero, scende in 9 regioni. La percentuale di posti occupati da pazientinei reparti di area non critica resta al 31% in, ma cala in 6 regioni: Calabria (38%), Liguria (41%), PA Bolzano (21%), Puglia (24%), Sardegna (20%), Val d'Aosta (52%)

