Covid | i dati – 143 898 nuovi casi e 378 morti

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono 143.898 icontagi danelle ultime 24 ore. Isono invece 378, mentre ieri erano stati 389. Sono 1.051.288 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministero della Salute. Il tasso di positività è al 13,7%, in calo rispetto al 15% di giovedì. Sono invece 1.630 i pazientiin terapia intensiva, 15 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.796, ovvero 57 in meno rispetto a ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : ?? Il numero dei morti è gonfiato? - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid e 389 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute #ANSA

a Roma Asl Roma 1: sono 2.473 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24 ore. sl Roma 2: sono 2.708 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.480 i nuovi casi e 0 i ... 2' di lettura 28/01/2022 - Sono 4.890 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 10 i decessi. In un giorno nelle Marche sono stati testati 15.128 tamponi: 12.982 nel ... La situazione negli ospedali. Sul fronte ospedaliero sono 1.601 ricoverati, con 1 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 145, cinque in meno rispetto a ieri.