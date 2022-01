Covid Gb oggi, sotto i 90mila contagi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 89.176 i contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, 277 i morti.. Ieri i nuovi contagi erano stati 96.871 e i decessi 338 e venerdì della scorsa settimana, rispettivamente, 95.787 e 288. Il tasso di contagio è sceso a 0,7-0,9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 89.176 iregistrati24 ore in Gran Bretagna, 277 i morti.. Ieri i nuovierano stati 96.871 e i decessi 338 e venerdì della scorsa settimana, rispettivamente, 95.787 e 288. Il tasso dio è sceso a 0,7-0,9. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

