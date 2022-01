Covid Gb oggi, sotto i 90mila contagi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 89.176 i contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, 277 i morti.. Ieri i nuovi contagi erano stati 96.871 e i decessi 338 e venerdì della scorsa settimana, rispettivamente, 95.787 e 288. Il tasso di contagio è sceso a 0,7-0,9. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 89.176 iregistrati24 ore in Gran Bretagna, 277 i morti.. Ieri i nuovierano stati 96.871 e i decessi 338 e venerdì della scorsa settimana, rispettivamente, 95.787 e 288. Il tasso dio è sceso a 0,7-0,9. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - Adnkronos : #Omicron2, trovata in 9 Regioni italiane. #ultimora - SkySport : Pechino: Vezzali positiva al Covid, non ci sarà a cerimonia apertura #SkySport #Vezzali #Covid19 - silvy27162858 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il suo peggior difetto? Su 58 pazienti terminali Covid, ne ha salvati appena 58 con il sangue dei guariti. Il premio… - horottoilvetro : RT @Tg3web: Per la prima volta da mesi l'Rt l'indice di trasmissibilità del covid scende sotto 1. Mentre vengono registrati i primi casi di… -