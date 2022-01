Covid e Scuole: in Campania l’88% degli studenti segue le lezioni in presenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la media nazionale dell’81,9% di alunni in presenza, la regione in cima alla classifica su questo dato è la Calabria, con il 92,7%, seguita da Molise (92,3%) e Sicilia (91,1%). In fondo alla classifica ci sono invece Marche (77,4%), Veneto (77%) e Liguria (73,5%). E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio del ministero dell’Istruzione. La Liguria ha il 23,8% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 19,2% di classi/sezioni in Ddi. In Campania il dato sugli alunni in presenza è dell’88,2% (10,4% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 14,1% di classi/sezioni in Ddi). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la media nazionale dell’81,9% di alunni in, la regione in cima alla classifica su questo dato è la Calabria, con il 92,7%, seguita da Molise (92,3%) e Sicilia (91,1%). In fondo alla classifica ci sono invece Marche (77,4%), Veneto (77%) e Liguria (73,5%). E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio del ministero dell’Istruzione. La Liguria ha il 23,8% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 19,2% di classi/sezioni in Ddi. Inil dato sugli alunni inè dell’88,2% (10,4% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 14,1% di classi/sezioni in Ddi). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

