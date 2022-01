Covid, così il fantomatico “rischio zero” ci avvicina al totalitarismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il potere durante la pandemia si è fondato sempre di più sulla paura. In nome della sanità, i cittadini hanno accettato restrizioni della libertà personale ed economica. Il potere è divenuto sempre più tecnologico, meccanico, senza volto. La classe politica-burocratica in nome dello stato d’emergenza ha nullificato la rappresentanza, espanso il potere regolamentare ed economico del governo, reso i regimi occidentali sempre più simili a quello tecno-totalitario cinese, ridotto il dibattito ad uno scontro perenne tra scientisti e complottisti. Con l’obiettivo di ridurre i rischi sanitari, economici e politici il sistema ha scelto di correre il rischio maggiore, cioè quello di trasformare le democrazie liberali in dispotismi tecnocratici. Questo è il contenuto centrale dell’analisi del politologo Lorenzo Castellani nel suo nuovo libro Sotto scacco (Liberilibri). La ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il potere durante la pandemia si è fondato sempre di più sulla paura. In nome della sanità, i cittadini hanno accettato restrizioni della libertà personale ed economica. Il potere è divenuto sempre più tecnologico, meccanico, senza volto. La classe politica-burocratica in nome dello stato d’emergenza ha nullificato la rappresentanza, espanso il potere regolamentare ed economico del governo, reso i regimi occidentali sempre più simili a quello tecno-totalitario cinese, ridotto il dibattito ad uno scontro perenne tra scientisti e complottisti. Con l’obiettivo di ridurre i rischi sanitari, economici e politici il sistema ha scelto di correre ilmaggiore, cioè quello di trasformare le democrazie liberali in dispotismi tecnocratici. Questo è il contenuto centrale dell’analisi del politologo Lorenzo Castellani nel suo nuovo libro Sotto scacco (Liberilibri). La ...

