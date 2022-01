Advertising

reportrai3 : Report spiegherà quali sono le cure che fin qui sono state impiegate per trattare i malati di Covid, e con quali ri… - fanpage : 'Io non mi vaccino, non sono una cavia', aveva scritto a novembre ma ieri, Barbara Fisichiella, è morta all’età di… - VeneziaFC_IT : Avevamo promesso di giocare a Milano senza paura o scuse, nonostante le tante assenze da Covid. La prestazione di s… - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 21.329 contagi e 77 morti. A Milano 6.522 casi: (Adnkronos) - I dati della Regione… - TV7Benevento : Covid: a Milano e provincia 6.522 nuovi casi... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano

La multiutility lombarda, basata trae Brescia, ha presentato il documento nella mattinata ... Assorbito l impatto di- 19, aumentano gli investimenti, che passano dai sedici miliardi di ...Per quanto riguarda le province, asono stati segnalati 6.522 (di cui 2.371 in città), a ... Veneto Continua a flettere la curva di crescita dei contagii n Veneto. Nelle ultime 24 ore sono ...(Adnkronos) – Sono 21.329 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 77 morti in Lombardia.Rispetto a ieri sono stati registrati, in Italia, 57 ricoveri in meno di positivi nei reparti ordinari e -15 nelle terapie intensive. In due Regioni nessun caso molto grave.