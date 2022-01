Covid | a Coi BL il prete No vax | Il vaccino contiene cellule estratte da feti vivi

Advertising

GassmanGassmann : …ma sta cosa de questi coi pallottolieri che stanno lì per giorni a votà scheda bianca perché nun sanno che fa, in… - lucianonobili : 'Non lasciare i nostri figli da soli, provare a fare diventare l’esperienza sconvolgente del Covid formativa.” Ric… - NicolaPorro : ?? #Tamponi ai bambini, una proposta molto interessante del prof. Gian Vincenzo Zuccotti. Che vi invito a leggere ?? - maestrodistrada : Coi precedenti della lotta all’emergenza #Covid??,dell’ingaggio dei #responsabili per il Conte3 e del # oConte o mo… - luca_biasi : @maurorizzi_mr Se potesse nessun ospedale prenderebbe Covid. Malati complessi, risultati poco soddisfacenti, perico… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Coi

TGCOM

È padre Floreno Pellegrini il parroco No vax di, in provincia di Belluno . Sul vaccino anti -ha le idee molto chiare: ' È una porc***a che ti buttano nel sangue e non si chiama di certo ......italiano per far presente che il Belpaese "sta incontrando difficoltà con un personale sanitario esposto al- 19". Gli ospedali sono in affanno, medici e infermieri sono sempre a contatto...(ÐCSVN) – Chung tay dành nh?ng di?u t?t d?p nh?t cho các em h?c sinh, d?c bi?t trong công tác cham lo d? h?c sinh không may b? m? côi du?c dón m?t mùa xuân m?i th?t vui tuoi, nghia tình, H?i d?ng Ð?i ...Theo T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO), da s? ngu?i b?nh h?i ph?c hoàn toàn sau khi m?c COVID-19, nhung có kho?ng t? 10 - 20% b? ?nh hu?ng lâu dài, bi?u hi?n ? m?c d? khác nhau t? nh? d?n n?ng, g?i là tình ...