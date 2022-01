Covid 19 in Campania, bollettino del 27 gennaio: 11.319 positivi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 27 gennaio, parla di 11.319 nuovi positivi su 79.198 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 11.319 positivi al Covid 19 in Campania (8.464 al test antigenico e 2.855 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di venerdì 28 gennaio 2022)19 in: ildi ieri, giovedì 27, parla di 11.319 nuovisu 79.198 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 11.319al19 in(8.464 al test antigenico e 2.855 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

Advertising

tvoggi : CORONAVIRUS, IL TASSO D’INCIDENZA CONTINUA A ESSERE STABILE IN CAMPANIA Resta piuttosto stabile, in Campania, il ta… - Yogaolic : RT @cronachecampane: Stabile il contagio covid in Campania #Covid #flashnews #tassodipositività #terapiaintensiva #UltimeNotizie https://t.… - EmMicucci : #Covid #Omicron2 trovata in 9 regioni. Ecco quali: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,… - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 11.319 casi. I ricoverati sono 1.387 - robertopontillo : DATI COVID Sono 143.898 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore,378 decessi, oggi circa 11.530 tamponi in più… -