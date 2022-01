Covid-19, il bollettino aggiornato sui contagi in Regione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Resta piuttosto stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Sono 11.319 i nuovi casi positivi al Covid su 79198 test esaminati (Antigenici: 53.944; Molecolari: 25.254). Se ieri l’indice di contagio era pari al 14,19%, oggi è 14,19%. Ben 32 i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Stabile anche la situazione negli ospedali: nelle terapie intensive sono 99 i posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); nessuna variazione rispetto a ieri per i ricoveri in degenza con 1387 posti letto occupati. Questo il bollettino di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Resta piuttosto stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Sono 11.319 i nuovi casi positivi alsu 79198 test esaminati (Antigenici: 53.944; Molecolari: 25.254). Se ieri l’indice dio era pari al 14,19%, oggi è 14,19%. Ben 32 i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Stabile anche la situazione negli ospedali: nelle terapie intensive sono 99 i posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); nessuna variazione rispetto a ieri per i ricoveri in degenza con 1387 posti letto occupati. Questo ildi ...

