Covid-19 | continuano a diminuire i contagi ma ancora tanti morti In Italia arriva Omicron 2

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua la discesa della curva deida-19 in. Oggi se ne registrano 30mila in meno rispetto a 7 giorni fa, su poco più di un milione di tamponi. Scende, dunque, anche il tasso di positività maè sempre alto il numero deielle ultime 24 ore. Dati positivi, invece, sulla pressione ospedaliera che vedono ricoveri e terapie intensive in calo per il terzo giorno consecutivo. Anche l'incidenza a livello nazionale è in lieve diminuzione e, come evidenziato dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, l'indice Rt è tornato a scendere sotto la soglia epidemica. Infatti, nel periodo 5 gennaio 2022 - 18 gennaio 2022, l`Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,86 - 1,18), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 1,31) e al di ...

