Cotto e Mangiato, ricetta del 28 gennaio 2022: biscotti all'arancia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Pronta per la ricetta dolce di oggi? Come sempre troviamo Tessa Gelisio pronta a darci il suo supporto e a farci vedere con simpatia la preparazione dei migliori piatti. Nella Cucina di Cotto e Mangiato oggi si parla di biscotti all'arancia. La ricetta Per la preparazione di questi biscottini, avrai bisogno dei seguenti ingredienti: succo di 1 arancia Bucci grattugiata di due arance 100 grammi di zucchero 1 uovo 100 grami di olio di semi lievito per dolci 300 grammi di farina zucchero semolato Procedimento Come prima cosa, premi un'arancia. In una ciotola da parte grattugia le bucce d'arancia, poi versa zucchero e uova nella ciotola e monta tutto insieme. Aggiungi l'olio di semi e il lievito, dunque adagio comincia ad accorpare la farina. Inizia a lavorare con le ...

