Cosa si sta facendo per i creditori del Comune: novità. Mentre DeMa dice che ha lasciato in eredità 62 milioni (altro che debiti) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno in cui l’ex sindaco De Magistris è tornato a Palazzo San Giacomo per la firma congiunta con Manfredi sulla verifica straordinaria di cassa che gli ha fatto sottolineare che ha lasciato 62 milioni di cassa libera (“quando subentrai io nel 2011 non c’era manco un centesimo”), il Comune, fresco di Patto col Governo per non affogare nei suoi 5 miliardi di debito, ha predisposto due strutture qualificate per procedere alla rilevazione dei debiti commerciali e per la gestione delle conseguenti transazioni. Il tutto per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. La giunta – su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, fa sapere una nota di piazza Municipio – “ha approvato l’istituzione di un tavolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno in cui l’ex sindaco De Magistris è tornato a Palazzo San Giacomo per la firma congiunta con Manfredi sulla verifica straordinaria di cassa che gli ha fatto sottolineare che ha62di cassa libera (“quando subentrai io nel 2011 non c’era manco un centesimo”), il, fresco di Patto col Governo per non affogare nei suoi 5 miliardi di debito, ha predisposto due strutture qualificate per procedere alla rilevazione deicommerciali e per la gestione delle conseguenti transazioni. Il tutto per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. La giunta – su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, fa sapere una nota di piazza Municipio – “ha approvato l’istituzione di un tavolo ...

