"Cosa nasconde in quell'enorme hangar". Vittorio Sgarbi smaschera Berlusconi: la confidenza proibita (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'operazione "scoiattolo", quella messa in moto da Vittorio Sgarbi per reclutare qualche voto in più per Silvio Berlusconi al Quirinale, si è dimostrata un buco nell'acqua. Eppure il leader di Forza Italia le aveva tentate tutte, anche elargire regali. quello che ha fatto più clamore è il dipinto regalato a Luigi Di Maio. Eppure l'ex leader del Movimento 5 Stelle non è il solo fortunato. A confermarlo il critico d'arte, spiegando da dove quei cadeaux arrivano. "È un hangar enorme - riporta Aldo Cazzullo nella sua diretta sul Corriere.it -, grande 5 volte il transatlantico. Ci sono 23 mila tele, ma quelle del Seicento saranno sei. Le altre sono da arredamento. Silvio le cataloga per argomenti: racconta di avere 120 adorazioni dei pastori, 1500 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'operazione "scoiattolo",a messa in moto daper reclutare qualche voto in più per Silvioal Quirinale, si è dimostrata un buco nell'acqua. Eppure il leader di Forza Italia le aveva tentate tutte, anche elargire regali.o che ha fatto più clamore è il dipinto regalato a Luigi Di Maio. Eppure l'ex leader del Movimento 5 Stelle non è il solo fortunato. A confermarlo il critico d'arte, spiegando da dove quei cadeaux arrivano. "È un- riporta Aldo Cazzullo nella sua diretta sul Corriere.it -, grande 5 volte il transatlantico. Ci sono 23 mila tele, mae del Seicento saranno sei. Le altre sono da arredamento. Silvio le cataloga per argomenti: racconta di avere 120 adorazioni dei pastori, 1500 ...

