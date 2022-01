Cosa fare nel weekend a Roma, Milano, Torino e Pisa? Gli eventi del 29 e 30 gennaio nelle città italiane (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel weekend successivo alle celebrazioni della Giornata della Memoria, tanti gli eventi dedicati al ricordo della Shoah. Altrettanti però anche gli appuntamenti a teatro, le mostre e le manifestazioni su tutto il territorio. Scopriamo dunque Cosa fare nel weekend nelle più importanti città italiane. Gli eventi a Torino: un weekend dedicato alla Memoria Nel capoluogo piemontese, medaglia d’oro per la Resistenza, tante le attività del weekend dedicate alla Memoria. Sabato 29 gennaio, alle 20.45 e domenica 30 alle 16.30 nella sala grande della Casa del Teatro va in scena lo spettacolo Luce26692 di LiberamenteUnico. Uno spettacolo, per giovani e adulti, che porta sul palco le memorie di Elena Recanati, torinese classe 1922, ebrea, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel weekend successivo alle celebrazioni della Giornata della Memoria, tanti glidedicati al ricordo della Shoah. Altrettanti però anche gli appuntamenti a teatro, le mostre e le manifestazioni su tutto il territorio. Scopriamo dunquenel weekendpiù importanti. Gli: un weekend dedicato alla Memoria Nel capoluogo piemontese, medaglia d’oro per la Resistenza, tante le attività del weekend dedicate alla Memoria. Sabato 29, alle 20.45 e domenica 30 alle 16.30 nella sala grande della Casa del Teatro va in scena lo spettacolo Luce26692 di LiberamenteUnico. Uno spettacolo, per giovani e adulti, che porta sul palco le memorie di Elena Recanati, torinese classe 1922, ebrea, ...

Advertising

silvia_sb_ : Su una cosa Draghi aveva ragione a dicembre: dopo una spaccatura della maggioranza su #PresidenzaDellaRepubblica (c… - Pontifex_it : Donaci, Signore, il coraggio di cambiare strada, di convertirci, di seguire la tua volontà e non le nostre opportun… - LauraPausini : SCATOLA è fuori ovunque.?? “E tu cosa volevi fare?” ?? SCATOLA is out everywhere?? “And you? What did you want to do?… - Ed52926520 : RT @SMaurizi: i rischi del #greenpass esistono: se lo Stato vuole proteggere i cittadini,la prima cosa da fare è non trattarli da imbecilli… - Kwahadis : RT @Pettenedda1: Se il gp venisse tolto domani, sarebbe comunque una sconfitta, perché nessuno pagherà per quello che ci hanno fatto. Pers… -