Cosa fare a Roma sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ultimo fine settimana di gennaio, sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022, e quante opportunità di divertimento e svago nella capitale. Non mancano gli spettacoli a teatro, commedie e spettacoli d'autore,... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ultimo fine settimana di29 e30, e quante opportunità di divertimento e svago nella capitale. Non mancano gli spettacoli a teatro, commedie e spettacoli d'autore,...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, dalla “valigia d’emergenza” al “cosa fare durante un bombardamento”: Kiev distribuisce un manuale di sopra… - Pontifex_it : Donaci, Signore, il coraggio di cambiare strada, di convertirci, di seguire la tua volontà e non le nostre opportun… - LauraPausini : SCATOLA è fuori ovunque.?? “E tu cosa volevi fare?” ?? SCATOLA is out everywhere?? “And you? What did you want to do?… - ebes_77 : @dystaccata Sai cosa altro puoi fare? Impostare la tua data di nascita attorno al 2008 su Twitter così puoi mettere… - rosalbacianc : @trashsutrash1 Soleil non vincerà il gfvip. Al massimo andrà in semifinale. L’unica cosa buona che ha fatto è stato… -