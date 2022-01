Cortesie per gli ospiti: Claudia e Federica vs Cristina e Sandro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giovedì 27 gennaio 2022 è andata in onda la quattordicesima puntata della sedicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione). Claudia e Federica vs Cristina e Sandro La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Claudia e Federica contro Cristina e Sandro, per una sfida tra i menu Come ci vorrebbe Mamma e Armonie e Langa on the Road, ambientata in Piemonte tra Torino e le Langhe. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Cristina e Sandro con il punteggio di 30-22. Cortesie per gli ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giovedì 27 gennaio 2022 è andata in onda la quattordicesima puntata della sedicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione).vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro, per una sfida tra i menu Come ci vorrebbe Mamma e Armonie e Langa on the Road, ambientata in Piemonte tra Torino e le Langhe. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 30-22.per gli ...

