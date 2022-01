CorSport: Spinazzola è un caso. Il medico della Nazionale esclude il ritorno in campo prima dell’estate (Di venerdì 28 gennaio 2022) Leonardo Spinazzola è un caso. Il Corriere dello Sport riporta le parole di Andrea Ferretti, medico della Nazionale italiana, che ha allontanato il suo ritorno in campo. «Si tratta di un incidente molto serio per un calciatore. La storia ci insegna che il recupero è molto lento. L’obiettivo ragionevole di Spinazzola è tornare all’inizio del prossimo campionato, con la prospettiva di essere in piena forma per il Mondiale». Il suo recupero dall’infortunio al tendine di Achille è in ritardo. La Roma non se lo aspettava, e adesso, scrive il quotidiano sportivo, è irritata, sicuramente spiazzata, anche perché mercoledì aveva pubblicato sui social una foto di Spinazzola che correva sorridente sul campo di Trigoria. In realtà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Leonardoè un. Il Corriere dello Sport riporta le parole di Andrea Ferretti,italiana, che ha allontanato il suoin. «Si tratta di un incidente molto serio per un calciatore. La storia ci insegna che il recupero è molto lento. L’obiettivo ragionevole diè tornare all’inizio del prossimo campionato, con la prospettiva di essere in piena forma per il Mondiale». Il suo recupero dall’infortunio al tendine di Achille è in ritardo. La Roma non se lo aspettava, e adesso, scrive il quotidiano sportivo, è irritata, sicuramente spiazzata, anche perché mercoledì aveva pubblicato sui social una foto diche correva sorridente suldi Trigoria. In realtà ...

