CorSport: per Ibra solo un’infiammazione, il Milan conta di riaverlo a disposizione per il derby (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport scrive che ieri Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad alcunin accertamenti per l’infortunio al tendine di Achille rimediato contro la Juventus. Non ci sono lesioni, il club spera di riaverlo contro l’Inter, nel derby di sabato. Ibra ha addebitato l’infortunio alle pessime condizioni del terreno di gioco di San Siro. “La missione recupero è già partita. Lo staff medico di Milanello si è attivato già da tempo per programmare un rientro graduale del giocatore che al momento sta facendo solamente terapie e lavori specifici per eliminare l’infiammazione. Prevalentemente palestra e massaggi, poi successivamente proverà a lavorare sul campo, ma senza forzare”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport scrive che ieri Zlatanhimovic si è sottoposto ad alcunin accertamenti per l’infortunio al tendine di Achille rimediato contro la Juventus. Non ci sono lesioni, il club spera dicontro l’Inter, neldi sabato.ha addebitato l’infortunio alle pessime condizioni del terreno di gioco di San Siro. “La missione recupero è già partita. Lo staff medico diello si è attivato già da tempo per programmare un rientro graduale del giocatore che al momento sta facendo solamente terapie e lavori specifici per eliminare l’infiammazione. Prevalentemente palestra e massaggi, poi successivamente proverà a lavorare sul campo, ma senza forzare”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

capuanogio : #Vlahovic azzardo da 150 milioni per la #Juventus che scommette sulla possibilità di raggiungere la prossima… - CorSport : ?? #Mertens: 'Io a Napoli milionario per la vita' ?? Leggi l'intervista esclusiva ?? - Emanuel70123144 : RT @Avv_Bianco_Nero: riassumendo per @Gazzetta_it e @CorSport che sembrano non saper far di conto. Dusan viene pagato in 3 rate da 25.000.0… - VincenzoPecchi1 : @AliprandiJacopo @RobMaida @CorSport Ma che cavolo ha da partecipare Qui nessuno lo vuole , offerte ne ha , la Rom… - Avv_Bianco_Nero : riassumendo per @Gazzetta_it e @CorSport che sembrano non saper far di conto. Dusan viene pagato in 3 rate da 25.00… -