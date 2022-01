Coronavirus oggi. In Germania nuovo record, oltre 190mila casi in 24 ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) In Germania sono 190.148 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, venerdì scorso erano 49.988 in meno i casi confermati.In Turchia sono stati confermati oltre 80mila casi (174 morti) di Coronavirus nelle ultime 24 ore. È la prima volta che accade dall’inizio della pandemia. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Insono 190.148 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, venerdì scorso erano 49.988 in meno iconfermati.In Turchia sono stati confermati80mila(174 morti) dinelle ultime 24 ore. È la prima volta che accade dall’inizio della pandemia.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… - fattoquotidiano : Sono 155.697 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.039.756 di tamp… - adiconsum : #28gennaio Per problemi con bollette acquisti viaggi contatta il servizio GRATUITO di #Adiconsum ??… - News24_it : Covid, 5 morti e 3.437 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus - BresciaToday - News24_it : Covid Italia, news di oggi: In calo contagi e ricoveri, nuovo monitoraggio Iss per Rt e incidenza. Verso l’addio a… -